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Hagi Galatasaray'da kaç kupa kazandı?

Galatasaray'un unutulmaz efsanesi Gheorghe Hagi

'Karpatların Maradonası' Gheorghe Hagi, 24 yıl önce bugün Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, bugünün anısına Hagi'yle ilgili bir video paylaştı.

Haber Merkezi AA
Hagi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 192 maçta 72 gol atarken, 64 de asist kaydetti.

Hagi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 192 maçta 72 gol atarken, 64 de asist kaydetti.

Galatasaray Kulübü, eski Rumen futbol yıldızı Gheorghe Hagi'nin sarı-kırmızılı ekiple 24 yıl önce sözleşme imzalamasının anısına bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, elde edilen başarılarla futbol takımının efsaneleri arasına giren Hagi ile ilgili olarak, "Karpatların Maradonası, Comandante, büyük usta, efsanemiz... Gheorghe Hagi, 24 yıl önce bugün kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarak unutulmayacak bir tarihi serüvenin ilk adımını attı. I love you Hagi... I love you Hagi..." ifadeleri kullanıldı.

Hagi'nin 31 Temmuz 1996 tarihindeki imza töreninden görüntülere, sarı-kırmızılı formayla attığı önemli goller ve oynadığı maçlardan kesitlere de yer verildi.

Hagi'nin Galatasaray'daki kupa koleksiyonu

Futbolculuk kariyerini 1996-2001 yılları arasında formasını giydiği Galatasaray'da noktalayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 4 lig, 1'er UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 2'şer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Hagi, teknik adam olarak Galatasaray'ın başında 1 de Türkiye Kupası kazandı.

Real Madrid resmi hesabı Hagi'nin 'hat trick'ini paylaştı
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Real Madrid resmi hesabı Hagi'nin 'hat trick'ini paylaştı

Real Madrid bugün oynayacağı Athletic Bilbao karşılaşması öncesi resmi Twitter hesabından, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin Bilbao karşısında hat trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmayı takipçileriyle paylaştı.

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