Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer mesajı: Çok mutlu olurum

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray sorusuna cevap verdi.

TRT Spor'un sosyal medya canlı yayınında konuşan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum"