SÜPER LİG

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer mesajı: Çok mutlu olurum

Milli yıldız Hakan Çakhanoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili yaptığı beğeniyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Serie A'da maçlar 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Serie A'da maçlar 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO / IHA

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray sorusuna cevap verdi.

TRT Spor'un sosyal medya canlı yayınında konuşan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum"

  • "Galatasaraylı olduğumu hiçbir zaman saklamadım. Hala da söylüyorum. Instagram'dan Galatasaray'ı takibe aldım, direkt 'Hakan mı geliyor?' soruları oldu. Galatasaray'ı niye takip ediyorum? Çünkü Galatasaray'ın durumunu, oyuncularını, idmanlarını hep takip ediyorum. İlgimi çekiyor. İleride bir gün Galatasaray'a gelirsem tabii ki çok sevinirim. Çünkü ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray formasıyla çok fotoğrafım var."

Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla çıktığı 116 maçta 17 gol atarken, 28 de asist kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla çıktığı 116 maçta 17 gol atarken, 28 de asist kaydetti.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Real Madrid, koronavirüsten ölenleri unutmadı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.