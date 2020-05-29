Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer mesajı: Çok mutlu olurum

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray sorusuna cevap verdi.
TRT Spor'un sosyal medya canlı yayınında konuşan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımla ilgili şu açıklamayı yaptı;
"Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum"
- "Galatasaraylı olduğumu hiçbir zaman saklamadım. Hala da söylüyorum. Instagram'dan Galatasaray'ı takibe aldım, direkt 'Hakan mı geliyor?' soruları oldu. Galatasaray'ı niye takip ediyorum? Çünkü Galatasaray'ın durumunu, oyuncularını, idmanlarını hep takip ediyorum. İlgimi çekiyor. İleride bir gün Galatasaray'a gelirsem tabii ki çok sevinirim. Çünkü ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray formasıyla çok fotoğrafım var."
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