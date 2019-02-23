PTT 1.LİG

Haksız penaltıyı bilerek kaçırdı

Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen Enis Destan, Adana Demirspor maçında kazandıkları penaltı kararının hatalı olduğu düşüncesiyle topu bilerek auta attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namağlup lider Altınordu 17 Takımı, Adana Demirspor'u 2-0 yendi.

Namağlup lider Altınordu 17 Takımı, Adana Demirspor'u 2-0 yendi.

U17 Elit Ligi’nde Altınrodu ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta İzmir ekibinin futbolcusu büyük bir fair-play örneğine imza attı.

Mücadelenin 67. dakikasında Altınordulu Tayfun Tatlı, ceza sahasına girerken düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi. Pozisyonun ceza sahası dışında olması nedeniyle Enis Destan atışı bilerek dışarıya attı. Bu centilmence hareket tribünden büyük alkış aldı.

Karşılaşmayı 2-0 Altınordu kazandı.

İşte maça damga vuran o pozisyon;

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