Haksız penaltıyı bilerek kaçırdı

U17 Elit Ligi’nde Altınrodu ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta İzmir ekibinin futbolcusu büyük bir fair-play örneğine imza attı.

Mücadelenin 67. dakikasında Altınordulu Tayfun Tatlı, ceza sahasına girerken düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi. Pozisyonun ceza sahası dışında olması nedeniyle Enis Destan atışı bilerek dışarıya attı. Bu centilmence hareket tribünden büyük alkış aldı.

Karşılaşmayı 2-0 Altınordu kazandı.

İşte maça damga vuran o pozisyon;