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Haris Seferovic: "Hedefimiz önce gruptan çıkmak"

Galatasaray’ın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic, FIFA Dünya Kupası’nda zor bir grupta olduklarını belirterek, hedeflerinin ilk olarak gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Haris Seferovic: Hedefimiz önce gruptan çıkmak
Seferovic'in gol sevinci

2022 Dünya Kupası’nda İsviçre Milli Takımı ile boy gösterecek olan Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Haris Seferovic, şampiyonayla ilgili düşüncelerini ve takım olarak hedeflerini GS TV’ye anlattı.

"Elimizden geleni yapacağız"

Dünya Kupası’nda yer alacağı için mutlu olduğunu söyleyen Seferovic, "Herkesin gidebildiği bir yer değil. Ülkemi temsil edebileceğim için mutluyum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Takımım da yapacak. Umarım gelebileceğimiz en üst noktaya da geleceğiz. Garip ve farklı bir şey olacak. Çünkü normalde sezon sonunda başlayacak bir şeydi. Bizim buna adapte olmamız lazım. Güzel bir ülkede olacak. Güzel bir havanın olduğu bir ülkede olacak" diye konuştu.

  • "İlk hedefimiz gruptan çıkmak"
  • Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile yer aldıkları G Grubu’nu değerlendiren golcü futbolcu, "Aslında zor bir gruptayız. İsminden de anlaşıyor, Brezilya olsun diğer takımlar olsun güçlü takımlar. Zor olacak fakat keyfini çıkarmak lazım. O şekilde bakmalıyız. Hedefimiz önce gruptan çıkmak. Daha önceki turnuvada göstermiştik. Bakalım ondan sonra nerelere geleceğiz" şeklinde konuştu.

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