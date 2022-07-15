Haris Seferovic için geri sayım

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet hattı da yer alan Galatasaray’ın Benfica forması giyen Haris Seferovic için geri sayıma geçtiği ifade edildi. Yönetimin, 30 yaşındaki futbolcu için Portekiz kulübüyle anlaşma sağladığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların, İsviçreli futbolcuyu 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, Seferovic’in talep ettiği 2 milyon euro yıllık maaş ödemesinin de kabul edildiği öğrenildi.
Benfica formasıyla bugüne kadar 187 maçta 74 kez fileleri sarsan 30 yaşındaki futbolcu, 24 de gol pası verdi.
Diagne gönderilebilir
Seferovic transferinin netleşmesinin ardından ilk etapta Mbaye Diagne ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor.
Yönetimin, Senegalli futbolcu için gelecek transfer tekliflerini değerlendirebileceği öğrenildi.
Diagne’ye teklif gelmemesi durumunda ise tecrübeli futbolcuyla görüşülerek sözleşmenin feshedilmesinin gündeme gelecek.