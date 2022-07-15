Spor Haris Seferovic için geri sayım
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Haris Seferovic için geri sayım

Galatasaray'ın golcü oyuncu Haris Seferovic'in transferi için kulübü Benfica ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Haris Seferovic için geri sayım
Seferovic'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet hattı da yer alan Galatasaray’ın Benfica forması giyen Haris Seferovic için geri sayıma geçtiği ifade edildi. Yönetimin, 30 yaşındaki futbolcu için Portekiz kulübüyle anlaşma sağladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların, İsviçreli futbolcuyu 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, Seferovic’in talep ettiği 2 milyon euro yıllık maaş ödemesinin de kabul edildiği öğrenildi.

Benfica formasıyla bugüne kadar 187 maçta 74 kez fileleri sarsan 30 yaşındaki futbolcu, 24 de gol pası verdi.

Diagne gönderilebilir

Seferovic transferinin netleşmesinin ardından ilk etapta Mbaye Diagne ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Yönetimin, Senegalli futbolcu için gelecek transfer tekliflerini değerlendirebileceği öğrenildi.

Diagne’ye teklif gelmemesi durumunda ise tecrübeli futbolcuyla görüşülerek sözleşmenin feshedilmesinin gündeme gelecek.

Diagne'den iddialı açıklama: Türkiye'deki en iyi golcü benim
SPOR
Diagne'den iddialı açıklama: Türkiye'deki en iyi golcü benim
Satışı yasaklanıyor

Satışı yasaklanıyor

​Milyonlarca anne ve bebeği ilgilendiren karar: Kullananlar dikkat!
36 mezartaşını kırdılar

36 mezar
taşını kırdılar

​İstanbul'daki Yahudi mezarlığına çirkin saldırı.
İstiklâl ve istikbâl davası

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı.

Balta ve satırlı görüntüsü çok konuşulmuştu.

Gökyüzü Türk bayrağı ve pankartlarla kaplandı.

İstanbullular dikkat: Alternatif güzergahlar duyuruldu.
90 km hızla esip<br>tekneleri batırdı

90 km hızla esip
tekneleri batırdı

Meteoroloji uyarmıştı: ​Şiddetli rüzgar Ayvalık'ı vurdu.
15 Temmuz için<br>sekiz saatlik yürüyüş

15 Temmuz için
sekiz saatlik yürüyüş

​Polis ekipleri yürüyen vatandaşa eskortluk yaptı.

​"Yine böyle bir kalkışma olsa, sokağa çıkarız."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.