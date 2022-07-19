Haris Seferovic Türkiye'ye gelmeden gönülleri fethetti

Galatasaray'ın Benfica'dan kadroya katması beklenen Haris Seferovic, Türkiye yolculuğu öncesinde sosyal medyada gündem oldu.
Boşnak asıllı futbolcunun gündem olmasının sebebi ise kolundaki ay-yıldız dövmesi. Seferovic'in vücudundaki bu detay, sosyal medyadaki Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
- Haris Seferovic, sarı kırmızılı takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. İsviçre Milli Takımı oyuncusunun Galatasaray'da en az 15 maça çıkması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.