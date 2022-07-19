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Haris Seferovic Türkiye'ye gelmeden gönülleri fethetti

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, sarı kırmızılı takımın kadrosuna katılmadan sosyal medyada takdir topladı. Bunun sebebi ise Boşnak asıllı futbolcunun kolundaki ay-yıldız dövmesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haris Seferovic Türkiyeye gelmeden gönülleri fethetti
Haris Seferovic, İsviçre Milli Takımı'nın etkili oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın Benfica'dan kadroya katması beklenen Haris Seferovic, Türkiye yolculuğu öncesinde sosyal medyada gündem oldu.

Boşnak asıllı futbolcunun gündem olmasının sebebi ise kolundaki ay-yıldız dövmesi. Seferovic'in vücudundaki bu detay, sosyal medyadaki Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

  • Haris Seferovic, sarı kırmızılı takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. İsviçre Milli Takımı oyuncusunun Galatasaray'da en az 15 maça çıkması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.

Haris Seferovic son olarak Benfica'da forma giydi.
Haris Seferovic son olarak Benfica'da forma giydi.
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