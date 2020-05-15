SÜPER LİG

Hasan Ali Kaldırım'a İstanbul'dan 2 talip

Fenrbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım sarı-lacivertli kulüple anlaşamaması durumunda Galatasaray ve Başakşehir'den gelen teklifleri değerlendirecek.

Haber Merkezi DHA
Hasan Ali, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 238 maçta 8 gol atarken, 27 de asist kaydetti.

Hasan Ali, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 238 maçta 8 gol atarken, 27 de asist kaydetti.

Fotoğraf: Mustafa AKIN

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde futbol kulüplerinde de bir hayli artan yeni tip koronavirüs salgını birçok futbolcuyu etkiledi. Türkiye liglerinde verilen arada bireysel antrenmanlarla güç depolayan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım.

Kick boks şampiyonu ile hazırlanıyor

Form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick boks şampiyonu Devrim Akarsu ile bireysel antrenmanlar yapan Hasan Ali Kaldırım, TFF tarafından açıklanan liglerin başlama tarihi olan 12 Haziran'a kadar güç depoluyor. Devrim Akarsu'nun Instagram hesabından yayınladığı videoda tempolu çalışmalar yapan milli sol bek hırsı ile dikkat çekiyor.

Tecrübeli futbolcu hırsı ile dikkati çekiyor.
Tecrübeli futbolcu hırsı ile dikkati çekiyor.

Fenerbahçe olmazsa Galatasaray ya da Başakşehir

Fenerbahçe Kulübü'nün hazırladığı bireysel ve takım ile çalışmaların yanı sıra yıllardır Devrim Akarsu ile özel antrenman yapan Hasan Ali, hakkında çıkan haberlere de kulak asmıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun hedefi ise öncelikle Fenerbahçe ile masaya oturup sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek. Fenerbahçe Kulübü ile anlaşamaması durumunda ise kendisine Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den gelen ciddi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.


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