TFF 1. Lig'in 33. haftası nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Adanaspor karşısında 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanan Hatayspor 53 yıllık hasreti sona erdirdi. Diğer karşılaşmaların sonucuna göre gelecek hafta ligde 2. olan takım direkt Süper Lig'e yükselirken diğer takımlar play-off oynayacak.

Erzurumspor ve Adana Demispor kazandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor deplasmanda Altay'ın konuğu oldu. Süper Lig'e çıkmak için play-off şansı olan Altay, sahasında Erzurumspor'a 1-0 kaybetti. Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 59'ya yükseltti ve 2. sırada yer aldı.

Adana Demirspor ise deplasmanda Ümraniyespor'u kritik maçta 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından 58 puana yükselen Adana Demirspor ligde 3. sıraya yükseldi.

Hatayspor Süper Lig'e çıktı

TFF 1. Lig'de puanını 63'e yükselten Hatayspor, Süper Lig'e yükseldi.

Adanaspor-Hatayspor karşılaşmasından dakikalar

13. dakikada Adanaspor’un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli’nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.

35. dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor’da topla rakip kaleye sokulan Ouali, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.

59. dakikada Adanaspor’da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Ronei’ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ronei, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

69. dakikada Hatayspor’da Aabid’in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza’ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.

78. dakikada Hatayspor’da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic’i çalım atarak geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-1

89. dakikada Hatayspor’da Buğra’nın ortasıyla kafa vuruşu yapan Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2.

Karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.