SÜPER LİG

Hatem Ben Arfa tercihini yaptı

Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Hatem Ben Arfa, kariyerini La Liga'da sürdürmek istiyor.

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Hatem Ben Arfa kararını verdi

Hatem Ben Arfa kararını verdi

Fotoğraf: DAVID KLEIN

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Fransa'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli ekibin transfer etmek istediği Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa kariyerini LA Liga'da sürdürmek istiyor.

France Football'un haberine göre; İspanyol ekiplerinden Real Betis ve Espanyol'un Ben Arfa transferi için bir adım önde olduğu kaydedildi. Haberde aynı zamanda Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncu için devrede olduğu ama Ben Arfa'nın İspanya'da forma giyme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Comolli daha önce yaptığı açıklamada, “Onunla aramızda çok uzun bir hikaye var. Şu anda bir 10 numaraya sahibiz, Miha Zajc. Empoli’den aldık ve çok iyi. Bilemiyorum... Hatem Ben Arfa çok beğendiğim ve yeteneklerine inandığım, güvendiğim bir futbolcu. Ben Arfa’yı Fenerbahçe’ye yakıştırıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

  • Hatem Ben Arfa, geçen sezon Rennes formasıyla toplam 41 maça çıkarken 9 gol ve 6 asist kaydetmişti.


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