SÜPER LİG

Hayallerim gerçekleşti

Galatasaray’da forma giyen İsveçli kanat oyuncusu Jimmy Durmaz, çocukluk hayallerinin birçoğunu gerçekleştirdiğini belirterek, “Şu an en büyük hedefim, mayıs ayında Süper Lig’de Galatasaray’la bir şampiyonluk yaşamak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jimmy Durmaz

Jimmy Durmaz

Galatasaray’ın Türk asıllı İsveçli futbolcusu Jimmy Durmaz kulüp televizyona açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Galatasaray’da günlerinin çok güzel geçtiğini ifade eden Jimmy, “Burası mükemmel bir şehir. 3-4 aydır buradayız, her geçen gün her şey daha iyiye gidiyor. İstanbul’un tarihi yerlerinden ailece Balat’ı gidip gördük, çok beğendik. Boğaz’a da gittik ama eşim özellikle Nişantaşı’nı çok seviyor” dedi. Çocukken hep büyüdüğünde futbol oynamayı hayal ettiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, “İnsanın bir hayali olmazsa çalışmak için bir hedefi de olmaz. Çocukken kurduğum hayal milli takımda forma giymek, Dünya Kupası’nda, Avrupa Şampiyonası’nda oynamaktı. Bunların hepsini başardım. Şimdiki hayalim Süper Lig’de şampiyonluk yaşamak. Türkiye’ye gelmeden önce de Süper Lig’i izliyor, takip ediyordum. Buraya dair içimde özel bir his var. Burada, Mayıs ayında Süper Lig’de Galatasaray’la bir şampiyonluk yaşamak şu an en büyük hedefim. Hayatıma dair en büyük hayalim ise çocuklarımla, ailemle güzel bir hayat yaşamak” ifadelerini kullandı.

EURO 2020 bileti alan ülkesi İsveç ve A Milli Takımımız’la ilgili de konuşan Jimmy, iki ülkeye de turnuvada başarılar diledi.

3 MAÇLIK CEZASI ONANDI

TFF Tahkim Kurulu, Jimmy Durmaz’a verilen 3 maçlık cezayı onadı. Tecrübeli futbolcu şu ana kadar 1 maçlık cezasını çekmişti.

  • Belhanda’da geri sayım başladı
  • Sezon başından bu yana Galatasaray taraftarı ile bir türlü barış sağlayamayan Younes Belhanda’nın takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz sezon başından bu yana Al ittihad takımı Belhanda’ya olan ilgisi bilinirken Suudi Arabistan kulübü yeniden Faslı futbolcu için harekete geçti. Al İttihad takımının sezon başında da yakından ilgilendiği Belhanda için 6.5 milyon Euro’luk teklifini 8 milyon Euro’ya çıkartacağı gelen bilgiler arasında.
  • Cimbom’da izinler belli oldu

  • Süper Lig’de ilk devrenin son maçına Antalyaspor karşısında çıkacak Galatasaray’da, bu maçın ardından sonra futbolculara bir hafta izin verilecek. Devre arası tatiline çıkacak olan futbolcular, 4 Ocak’a kadar izin yapacak.

Daha etkili bir fırtına
Daha etkili bir fırtına

Bu sezonun henüz devre arası gelmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi , Süper Lig, Türkiye Kupası ve sezon başı hazırlık maçları olmak üzere toplam 32 karşılaşmaya çıkan ve yaşadığı sakatlıklarla sıkıntı çeken Trabzonspor’da tüm dikkatler devre arasına çevrildi. Sezon başında gönderilen futbolcuların yerine alınan oyuncuların yaşadığı uyum sorununu gidermeye çalışırken yaşanan önemli sakatlıklar sonucu da kadro zaafı yaşayan bordo-mavililer oyun ve skor anlamında zaman zaman hayal kırıklığı oluşturdu. Yoğun maç takvimini kısıtlı kadro ile geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, özellikle sakatlıklar nedeniyle geçen sezonki oyun anlayışını bu sezon sahaya yansıtmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Karaman, bu yoğun maç trafiğine rağmen gençlerin üstlerine düşen görevi ellerinden geldiğince yapmaya çalıştıklarını ve zirve yarışına tutunmak için üst düzeyde efor sarf ettiklerini belirtti.LİG YENİDEN BAŞLARÜç kulvarda resmi olarak 28 maç oynadıklarını ve Süper Lig’e verilen aralarda dinlenme ve sakatlıkların giderilmesine yoğunlaştıklarına dikkat çeken Karaman, “Bizim anlayışımızda bir değişiklik yok. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Yaşadığımız sakatlıklar nedeniyle yoğun maç trafiğinde farklı oyuncular kullanmak zorunda kaldık. Bu da ezberimizi olumsuz etkiledi. Bu hafta oynayacağımız Kayserispor maçıyla ilk yarıyı tamamlayacağız. İlk yarıda sakatlıkları nedeniyle kullanamadığımız futbolcularımızın yanı sıra bu yarıda oyun yükünü çeken futbolcularımızın dinlenmesiyle lige yeniden başlayacağımızı düşünüyorum. Gençlerimiz bu zorlu dönemimizde zirve yarışında kalmamız için olağanüstü çaba sarfetti. 3 puanla ilk yarıyı kapatıp İkinci yarıda daha etkili bir Trabzonspor izlettirmek istiyoruz” dedi.Onazi’ye doğum günü kutlamasıTrabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve Salih Kavrazlı katılmadı. Sturridge ise kondisyon salonunda çalıştı. Sol arka adalesinde gerilme olan Yusuf Sarı’nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bir dönem Bursaspor’da forma giyen Alexander Sörloth’un babası Goran Sörloth da antrenmanı izleyenler arasında yer aldı. Antrenmanın sonunda Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi’ye doğum günü kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren bordo-mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildi, ardından da Brezilya usulü bir kutlama yapıldı.Beşiktaş'tan Mensah açıklaması: İlgimiz yok

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