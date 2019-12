Hayallerim gerçekleşti

Galatasaray’ın Türk asıllı İsveçli futbolcusu Jimmy Durmaz kulüp televizyona açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Galatasaray’da günlerinin çok güzel geçtiğini ifade eden Jimmy, “Burası mükemmel bir şehir. 3-4 aydır buradayız, her geçen gün her şey daha iyiye gidiyor. İstanbul’un tarihi yerlerinden ailece Balat’ı gidip gördük, çok beğendik. Boğaz’a da gittik ama eşim özellikle Nişantaşı’nı çok seviyor” dedi. Çocukken hep büyüdüğünde futbol oynamayı hayal ettiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, “İnsanın bir hayali olmazsa çalışmak için bir hedefi de olmaz. Çocukken kurduğum hayal milli takımda forma giymek, Dünya Kupası’nda, Avrupa Şampiyonası’nda oynamaktı. Bunların hepsini başardım. Şimdiki hayalim Süper Lig’de şampiyonluk yaşamak. Türkiye’ye gelmeden önce de Süper Lig’i izliyor, takip ediyordum. Buraya dair içimde özel bir his var. Burada, Mayıs ayında Süper Lig’de Galatasaray’la bir şampiyonluk yaşamak şu an en büyük hedefim. Hayatıma dair en büyük hayalim ise çocuklarımla, ailemle güzel bir hayat yaşamak” ifadelerini kullandı.

EURO 2020 bileti alan ülkesi İsveç ve A Milli Takımımız’la ilgili de konuşan Jimmy, iki ülkeye de turnuvada başarılar diledi.

3 MAÇLIK CEZASI ONANDI

TFF Tahkim Kurulu, Jimmy Durmaz’a verilen 3 maçlık cezayı onadı. Tecrübeli futbolcu şu ana kadar 1 maçlık cezasını çekmişti.

Belhanda’da geri sayım başladı

Sezon başından bu yana Galatasaray taraftarı ile bir türlü barış sağlayamayan Younes Belhanda’nın takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz sezon başından bu yana Al ittihad takımı Belhanda’ya olan ilgisi bilinirken Suudi Arabistan kulübü yeniden Faslı futbolcu için harekete geçti. Al İttihad takımının sezon başında da yakından ilgilendiği Belhanda için 6.5 milyon Euro’luk teklifini 8 milyon Euro’ya çıkartacağı gelen bilgiler arasında.

Cimbom’da izinler belli oldu

Süper Lig’de ilk devrenin son maçına Antalyaspor karşısında çıkacak Galatasaray’da, bu maçın ardından sonra futbolculara bir hafta izin verilecek. Devre arası tatiline çıkacak olan futbolcular, 4 Ocak’a kadar izin yapacak.