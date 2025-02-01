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Hedef hasrete son vermek

Hedef hasrete son vermek

Ali Kemal Yazıcı
04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
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Trabzonspor, Süper Lig'de bugün deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Bu sezon dış sahada henüz kazanamayan bordo-mavililer, 3 puan alarak 259 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak istiyor.

Süper Lig’de bu sezon dış sahada galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen bordo-mavili takım, ligde 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı 9 maçta galibiyet elde edemeyen Trabzonzspor, son 5 karşılaşmasında puan dahi çıkaramadı. Karadeniz ekibi, ligde Hatayspor ile birlikte dış sahada galip gelemeyen iki takımdan biri durumunda bulunuyor. Trabzonspor, son deplasman galibiyetini 18 Mayıs 2024’te Başakşehir’i 1-0 yenip aldı. Bordo-mavililer, ilerleyen süreçte rakiplerine konuk olduğu 9 mücadelede 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, sadece 4 puan toplayabildi. Bu sezonun genelinde ise 25 puanının 21’ini iç sahada, 4’ünü de dış sahada kazanan Trabzonspor 259 gündür deplasmanda galip gelemedi.

KENDİ EVİNDE 3’TE 3 YAPTI

Trabzonspor, bu sezon son deplasmanına Samsun'da çıktı. 4 Ocak'ta rakibine 2-1 kaybeden bordo-mavililer, ardından sahasında ilk olarak Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u 3-0, Süper Lig’de Antalyaspor’u 5-0 ve yine ligde Sivasspor’u 4-0 yenip moral buldu. Karadeniz ekibi, evinde yakaladığı çıkışı 27 günlük ara sonrası deplasmanda oynayacağı Kayseri maçına yansıtarak bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.



#Trabzonspor
#Spor
#Futbol

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