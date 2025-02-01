Hedef hasrete son vermek

Süper Lig’de bu sezon dış sahada galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen bordo-mavili takım, ligde 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı 9 maçta galibiyet elde edemeyen Trabzonzspor, son 5 karşılaşmasında puan dahi çıkaramadı. Karadeniz ekibi, ligde Hatayspor ile birlikte dış sahada galip gelemeyen iki takımdan biri durumunda bulunuyor. Trabzonspor, son deplasman galibiyetini 18 Mayıs 2024’te Başakşehir’i 1-0 yenip aldı. Bordo-mavililer, ilerleyen süreçte rakiplerine konuk olduğu 9 mücadelede 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, sadece 4 puan toplayabildi. Bu sezonun genelinde ise 25 puanının 21’ini iç sahada, 4’ünü de dış sahada kazanan Trabzonspor 259 gündür deplasmanda galip gelemedi.