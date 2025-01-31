"Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" vizyonda

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü olan "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filmi bugün vizyona girdi.





Komedi kategorisinde olan filmde sevdiği kızın babasının gözüne girmek için çabalarken kendisini beklenmedik olayların içinde bulan Temel'in hikayesi anlatılıyor.





Filmin çekimleri Trabzon, İstanbul ve Batum'da gerçekleştirildi.





Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Alper Kul, Gürkan Uygun, Salih Kalyon, Öykü Gürman, Şinasi Yurtsever ve Adem Yılmaz paylaştı.





Filmde birçok ünlü oyuncu yer aldı.





"Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin galası İstanbul ve Trabzon'da yapıldı.





Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki dünkü galaya Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, bordo-mavili takımın altyapı oyuncuları ve davetliler katıldı.





Daha önce çektikleri "Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" adlı filmlerin Avrupa'da ve Türkiye'de beğenildiğini ifade eden Senarist Yılmaz, "Filmden eminiz çünkü yılların deneyiminin üstüne farklı bir şey daha katmaya çalıştık. Biraz absürt komediye de ışık tuttuk. Onun da beğenilmesi halinde filmin çok güzel bir gişeye ulaşacağını inanıyorum" dedi.





Okumuş, büyük emeklerle ortaya çıkan filmi bu geceden itibaren Trabzonlulara, Karadenizlilere ve tüm Türkiye'ye emanet ettiklerini dile getirdi.





Yapımcı ve Yönetmen Bilal Kalyoncu ise gişe başarısına göre filmin devamının gelebileceğini, en az birincisi ve ikincisi kadar iyi film yaptıklarını vurguladı.





Gösterim öncesi sahneye çıkan filmin başrol oyuncusu Alper Kul da Trabzonlu bir ailenin çocuğu olduğunu, yaz tatillerinde yaşadığı güzel anıları halen hatırladığını söyledi.





Karadeniz için önemli değerli bir kahraman olan Temel rolünü oynamaktan gurur duyduğunu belirten Kul, 12 yıl sonra tekrar bir araya geldiklerini ve samimi bir filmin ortaya çıktığını ifade etti.





Trabzonlu oyuncu Adem Yılmaz ise şunları kaydetti:





"Bu akşam benim için çok özel çünkü babam, ablam ve kuzenlerim burada. Burada yerel kanallarda zamanında bir şeyler yapmaya çalıştık ama zaman içinde daha güzel projelerde yer aldık. Yapımcıma ve yönetmenime teşekkür ediyorum. Alper Kul ile başrolü paylaştık. Çok sıcak ve güzel bir film oldu, dün akşam İstanbul'da galamızı yaptık, biz çok sevdik, umarım siz de seversiniz."

Oyuncu Alper Kul hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.















