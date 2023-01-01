Spor Helmut Marko Hamiltonın şampiyonluk mücadelesinde olacağını düşünüyor
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Helmut Marko Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesinde olacağını düşünüyor

Red Bull'un Avusturyalı danışmanı Helmut Marko, 2023 sezonunda Mercedes'in zirve mücadelesinde Hamilton unsuruyla tehdit olacağını belirtti. Marko'nun açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Helmut Markodan iddialı Mercedes yorumu: Hamilton hala üst düzey bir sürücü
79 yaşındaki Marko, kurulduğu günden bu yana Red Bull'a danışmanlık yapıyor.

Geçtiğimiz sezonu açık ara farkla hem pilotlar şampiyonasında hem de takımlar şampiyonasında zirvede tamamlayan Red Bull'da Helmut Marko, Alman gazetesi Bild'e konuştu.

Verstappen'e ve takıma yeni sezonda güvendiğinin altını çizen Marko, Hamiltonlı Mercedes'in hafife alınmayacağını belirterek, "Ferrari hızlı ancak Mercedes bir bütün olarak daha güçlü olacak. Özellikle Lewis Hamilton gibi bir sürücüyle. O hala üst düzey bir sürücü. Ferrari'nin Leclerc gibi çok iyi bir sürücüsü var ama yine de hatalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

Alman takımın geçen sezonda da mücadele içerisinde olduğunu vurgulayan Red Bull danışmanı, "Mercedes aslında yıl boyunca bize karşı savaştı. Henüz gözle görülür olmasalar da aracı geliştirmek için rüzgar tünelinde daha fazla zamanları olacak. Fakat fazla endişeli değilim. 2023 için doğru yoldayız ve Max gibi bir sürücüye yani en iyisine sahibiz" yorumunda bulundu.

  • Mercedes geçen sezon W13 uzun süreli savaşamadı ve sıralamada üçüncülüğe razı oldu ve sadece bir yarış kazandı.

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