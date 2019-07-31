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Henry Onyekuru için Monaco devrede

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için Monaco talip oldu.

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Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

Fotoğraf: Orhan Akkanat

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Diagne'yi göndermeye ve aynı zaman da Falcao transferini bitirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda bir diğer hedef ise; geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru.

Everton, Galatasaray'ın tekrar kiralanması gündemde olan Henry Onyekuru transferi için Fransız ekibi Monaco ile görüşüyor.

L'Equipe'de yer alan habere göre, Monaco bonservisi Everton'da bulunan Onyekuru'yu 5 yıllığına kadrosuna katmak istiyor.

  • Galatasaray'ın geçen sezon 800 bin Euro karşılığında kiraladığı Onyekuru gösterdiği performans ile şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Nijeryalı kanat oyuncusu 44 maçta forma giymiş ve 16 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.


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