Hikmet Karaman'dan Cenk Tosun'a veda

Tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, 2012-2013 sezonunda Gaziantepspor'dan öğrencisi olan Cenk Tosun için sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Everton'a transfer olması beklenen 26 yaşındaki futbolcunun elini öptüğü fotoğrafı paylaşan Karaman, yazdığı mesajında "Hayırlı evlat, yolun açık olsun, başarılar" diye yazdı.

İşte Hikmet Karaman'ın Cenk Tosun paylaşımı;