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Hikmet Karaman'dan Cenk Tosun'a veda

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun için veda mesajları yazılıyor. Bunlardan biri de son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Hikmet Karaman. Tecrübeli teknik adam, yazdığı mesajda milli futbolcunun elini öptüğü görüntüyü paylaşırken "Hayırlı evlat" diye yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hikmet Karaman, 2012-2013 sezonunda Gaziantepspor'da Cenk Tosun'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Hikmet Karaman, 2012-2013 sezonunda Gaziantepspor'da Cenk Tosun'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, 2012-2013 sezonunda Gaziantepspor'dan öğrencisi olan Cenk Tosun için sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Everton'a transfer olması beklenen 26 yaşındaki futbolcunun elini öptüğü fotoğrafı paylaşan Karaman, yazdığı mesajında "Hayırlı evlat, yolun açık olsun, başarılar" diye yazdı.

İşte Hikmet Karaman'ın Cenk Tosun paylaşımı;

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