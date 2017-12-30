SÜPER LİG

Hunt için 3 Türk ekibi devrede

Alman basını, Hamburg forması giyen orta saha oyuncusu Aaron Hunt'un Beşiktaş, Başakşehir ve Antalyaspor'un gündeminde olduğunu yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman Milli Takımı'nda üç kez forma giyen Hunt, Werder Bremen'de yetişti.

Alman Milli Takımı'nda üç kez forma giyen Hunt, Werder Bremen'de yetişti.

Alman basınından Bild'in iddiasına göre 31 yaşındaki Aaron Hunt, gelecek sezon Türkiye'de forma giymeye çok yakın.

Tecrübeli oyuncunun eşinin ve menajerinin Türk olduğununu ve bu nedenle Süper Lig'e transferinin büyük olasılıkla gerçekleşeceğinin belirtildiği haberde Osmanlıspor'un da geçtiğimiz sezon Hunt'la ilgilendiği ancak anlaşmanın sağlanamadığı ifade edildi.

  • Alman futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'un bulunduğu kaydedildi.

Hunt'un kulübü Hamburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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