İbrahim Üzülmez'den dikkat çeken çıkış: Yabancı oyuncuyu limon gibi sıkmak lazım

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Sarıyer’e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarıya iyi başlamak istediğimiz bir maçtı. Bütün hazırlıklarımızı onun üzerine yaptık ama saha içerisinde hazırlıklı olmadığımız bir kırmızı kart, dengelerimizi bozdu. 18. dakikada kırmızı kart gördüğünüzde teknik adam olarak zaten bütün planlarınız bozuluyor. Bir kırmızı kart olduğunda maalesef planlamalarınızın hiçbiri gerçekleşmiyor. Teknik adamlar sorumluluk alıyor, teknik adamlar değişiyor. Oyuncular devam ediyor. Üzülüyoruz, bu kadar emek, bu kadar gayret. Ona rağmen oyuncularımdan Allah razı olsun. Hepsi çok onurlu bir şekilde mücadele ettiler. Zorlu saha koşullarına rağmen gayretli mücadele etmeye çalıştılar. Oyun bizim aleyhimize de dönebilirdi. Çok kritik pozisyonlarımız var. Mendes ve Fofana ile girdiğimiz pozisyonlar var. 17. dakikada kırmızı kart gören bir takımın saha içerisindeki mücadelesi bu olur. Planlama var. Oyuncuya ihtiyacımız var. Kulübümüzü seviyoruz, başkanımızı seviyoruz. Maalesef bizim tarafımızdan oyuncu da aldıramıyoruz. İstediklerimiz de gerçekleşmiyor. Başkanımızla da oturup konuşacağız. Oyuncuların da sorumluluk alması gerekiyor. Her mağlubiyet sonrası teknik adamlar ayrılıyor, teknik adamlar görevi bırakıyor. Ama biraz da oyuncu tarafından bakmak lazım. Oyuncu da sorumluluk alacak. Oyuncu da öz eleştirisini yapacak. Biz hedeflerimizden sapmadık. Hedeflerimize gideceğiz. Bunu yapmak için de bu tür hatalar yapmamak lazım. Bruno gibi deneyimli bir oyuncunun da bu hatayı yapmaması lazım. Orada otokontrolünü iyi yapması lazım. Hocalar değişiyor, oyuncular devam ediyor. Biz de üzülüyoruz, üzüldüğümüzle kalıyoruz. Ona rağmen 18. dakikadan sonra 90+4’e kadar 10 kişi mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum. Başkanımızla oturup konuşalım. Bu takıma takviye de lazım. Bu takımdan ayrılacak oyuncuların da olması lazım" ifadelerini kullandı.