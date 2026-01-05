Yeni Şafak
Atakan Çankaya'nın yeni takımı belli oldu

Atakan Çankaya'nın yeni takımı belli oldu

20:455/01/2026, Pazartesi
AA
Atakan Çankaya fromayı giydi, imzayı attı.
Atakan Çankaya fromayı giydi, imzayı attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Çankaya'yı transfer ettiğini açıkladı.

Iğdır FK, Atakan Çankaya'yı renklerine bağladı.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:


"Ailemize hoşgeldin Atakan Çankaya! Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Atakan Çankaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."









