Fatih Karagümrük dört oyuncusuyla vedalaştı

13:355/01/2026, Pazartesi
AA
Fatih Karagümrük 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Fatih Karagümrük 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, futbolculardan Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.


Kulüpten ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.




#Süper Lig
#Fatih Karagümrük
#Transfer
