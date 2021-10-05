Spor Ibrahimovicin kendisine benzettiği sporcu "Kafası benim gibi çalışıyor"
FUTBOL TENİS FUTBOL

Ibrahimovic'in kendisine benzettiği sporcu: "Kafası benim gibi çalışıyor"

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, tek erkekler tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i kendisine benzeterek övdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ibrahimovicin kendisine benzettiği sporcu: Kafası benim gibi çalışıyor
Yıldız futbolcu dünyanın en iyi golcüleri arasında gösteriliyor.

Milan Kulübü'nün internet sitesine röportaj veren 40 yaşındaki Ibrahimovic, babasının Boşnak, annesinin ise Hırvatistan kökenli olduğunu hatırlatarak, "Djokovic de benim gibi Balkan kökenli. Bu nedenle karakterlerimiz patlamaya müsait. Kızdığın zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Daha iyi konsantre olup, daha dikkatli davranıyorsun. Novak'ın kafası attığı zaman kortta en iyi performansına ulaştığını biliyoruz. Ben de bu durumun yaşayan bir örneğiyim" değerlendirmesinde bulundu.

Djokovic'in sportif başarılarına hayran olduğunu vurgulayan Ibrahimovic, "O, tam anlamıyla bir sporcu. Beyin çalışsa da az tecrübe, onun değerini azaltır. Ama beyin, deneyimle birleştiği zaman ortaya karakter çıkar. Onun kafası benim gibi çalışıyor" şeklinde konuştu.

Ibrahimovic ve Djokovic
Ibrahimovic ve Djokovic

"Son adımda, bir şeyler ters gitti"


Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşamasına rağmen ABD Açık'ta finalde kaybederek sezonun tüm grand slam turnuvalarından zaferle ayrılma şansını son anda kaçıran 34 yaşındaki Djokovic'in performansını değerlendiren Zlatan Ibrahimovic, "New York'ta yaşanan o kriz yok mu? Böyle bir hayal kırıklığını hazmetmek, Djokovic için çok zor olmuştur. Bütün yıl kafasını çalıştırarak oynadı ve tüm maçlarını kazandı. Ama son adımda, bir şeyler ters gitti. Ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Ama bu sezon yaptıkları inanılmazdı ve o da öyle düşünmeli" ifadelerini kullandı.

  • Djokovic, daha önce verdiği bir röportajda, İsveçli futbolcu ile iyi arkadaş olduklarını aktararak, "Ibrahimovic harika bir savaşçı. Fenomen bir şampiyon" şeklinde görüş belirtmişti.

Novak Djokovic'in sinirlenip kenara attığı top, çizgi hakeminin boğazına geldi
OYNAT 00:59
Novak Djokovic'in sinirlenip kenara attığı top, çizgi hakeminin boğazına geldi
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Novak Djokovic, bir skandala imza attı. İspanyol rakibi Pablo Carreno Busta karşısında kaybettiği sayının ardından sinirlenerek kenara doğru hızla attığı top, çizgi hakeminin boğazına geldi. Yaşanan olay sonrası Erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, turnuvadan diskalifiye edildi.


Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

​Macron'u 200 farklı şehirde protesto ettiler.
İzmirde deniz yeşile büründü

İzmir'de deniz yeşile büründü

"Bu manzarayı görünce üzülüyoruz"
İsrailden İrana Karabağ yalanlaması: Aptalca

​Kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

​Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

AK ​Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.