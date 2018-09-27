İlk kez Süper Lig'de maç yönetecek

Süper Lgi’de bu hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Ankaragücü - Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu Süper Lig’de ilk bir karşılaşma yönetecek.

Bu sezon Atiker Konyaspor-Bursaspor, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve BB Erzurumspor-Ankaragücü mücadelelerinde 4. hakem olarak görev yapan Yalova bölgesi hakemi ilk kez ligde düdük çalacak.

Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemler belli oldu pic.twitter.com/SdeEipvbdM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Eylül 2018