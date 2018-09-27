SÜPER LİG

İlk kez Süper Lig'de maç yönetecek

Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Ankaragücü-Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu ilk kez Süper Lig’de düdük çalacak.

Haber Merkezi IHA
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun (ortada) ilk Süper Lig maçı olacak.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun (ortada) ilk Süper Lig maçı olacak.

Süper Lgi’de bu hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Ankaragücü - Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu Süper Lig’de ilk bir karşılaşma yönetecek.

Bu sezon Atiker Konyaspor-Bursaspor, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve BB Erzurumspor-Ankaragücü mücadelelerinde 4. hakem olarak görev yapan Yalova bölgesi hakemi ilk kez ligde düdük çalacak.


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