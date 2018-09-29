İlk yarıda 22 şut çekildi

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın da karşılıklı ataklarına sahne oldu.

Kasımpaşa'nın devre arasına 2-1 önde gittiği mücadelenin ilk 45 dakikalık diliminde Trabzonspor 10, konuk ekip Kasımpaşa ise 12 şut çekti.

Opta Can'ın verilerine göre bu sezon Süper Lig'de ilk yarısında en fazla şut çekilen maç Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması oldu.