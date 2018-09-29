İlk yarıda 22 şut çekildi

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın da karşılıklı ataklarına sahne oldu.
Kasımpaşa'nın devre arasına 2-1 önde gittiği mücadelenin ilk 45 dakikalık diliminde Trabzonspor 10, konuk ekip Kasımpaşa ise 12 şut çekti.
- Opta Can'ın verilerine göre bu sezon Süper Lig'de ilk yarısında en fazla şut çekilen maç Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması oldu.
22 - Bu sezon Süper Lig'de ilk yarısında en fazla şut çekilen maç Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması oldu (10-12). Bombardıman. pic.twitter.com/xOqYOuRjrh
22 - Bu sezon Süper Lig'de ilk yarısında en fazla şut çekilen maç Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması oldu (10-12). Bombardıman. pic.twitter.com/xOqYOuRjrh— OptaCan (@OptaCan) 29 Eylül 2018
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