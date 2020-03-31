İlk yolcu Belhanda

Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 15 maçta 3’ü de penaltıdan olmak üzere 3 gol atan Belhanda, sadece bir asist yapabildi. Emre Akbaba’nın sakatlıktan dönüşü, Michael Seri ile Ömer Bayram’ın performanslarını üst seviyeye çıkartması sonrasında yedek kulübesine mahkum olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon taraftarlarla ettiği kavgalarla da dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim ve teknik heyet, Younes Belhanda’nın yaz transfer döneminde satılarak yeni transferlere gelir kaynağı oluşturmak istiyor. UEFA ile Finansal Fair Play çerçevesinde yaptığı anlaşma neticesinde transfer dönemlerinde eksiye düşemeyen sarı-kırmızılı takım, transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda kalıyor. Bu sebeple yazın satılması ilk gündeme gelen isim Younes Belhanda. Sarı-kırmızılı kulübe transfer olduğunda 9 milyon Euro piyasa değeri bulunan Belhanda’nın geçen yıllar içerisinde değeri düşüş göstererek 5 milyon Euro’ya geriledi. Geride bıraktığımız transfer dönemlerinde Belhanda’ya Katar’dan ve Suudi Arabistan’dan büyük ilgi olmuştu.