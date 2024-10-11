Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İngiltere’ye Yunanistan şoku: 90+3’te galibiyet geldi | ÖZET

İngiltere’ye Yunanistan şoku: 90+3’te galibiyet geldi | ÖZET

10:2911/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere evinde Yunanistan’a 2-1 mağlup oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere evinde Yunanistan’a 2-1 mağlup oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere evinde Yunanistan’ı konuk etti. Yunanistan nefes kesen maçın son dakikalarında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Goller dakika 49’ Vangelis Pavlidis, 87’ Jude Bellingham ve 90+3’ Vangelis Pavlidis’den geldi. İngiltere bu sonuçla ilk yenilgisini alarak 6 puanla 2. sırada yer aldı. Yunanistan ise namağlup 9 puanla liderliğe oturdu. İngiltere - Yunanistan maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta evinde Yunanistan ile karşılaştı. Maç konuk takım Yunanistan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. İngiltere - Yunanistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇ ÖZETİ

İngiltere - Yunanistan maç özetini izlemek için

İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇ SONUCU

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ULUSLAR LİGİ 3. HAFTA TOPLU SONUÇLAR


Türkiye - Karadağ maçında ilk 11’de kimler var, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında evinde Karadağ’ı konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlılar, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. Türkiye ile Karadağ ile 2'si resmi, 2'si de özel olmak 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Peki, Türkiye - Karadağ maçında ilk 11’de kimler var, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…







#İngiltere
#Yunanistan
#UEFA Uluslar Ligi
#B Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa'da son gelişmeler: 3600 ek gösterge ve Bağkur prim günü düzenlemesi meclis gündeminde! Torba Yasa meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?