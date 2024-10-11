UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere evinde Yunanistan’a 2-1 mağlup oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere evinde Yunanistan’ı konuk etti. Yunanistan nefes kesen maçın son dakikalarında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Goller dakika 49’ Vangelis Pavlidis, 87’ Jude Bellingham ve 90+3’ Vangelis Pavlidis’den geldi. İngiltere bu sonuçla ilk yenilgisini alarak 6 puanla 2. sırada yer aldı. Yunanistan ise namağlup 9 puanla liderliğe oturdu. İngiltere - Yunanistan maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta evinde Yunanistan ile karşılaştı. Maç konuk takım Yunanistan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. İngiltere - Yunanistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇ SONUCU
İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇ SONUCU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ 3. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
UEFA ULUSLAR LİGİ 3. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
#İngiltere
#Yunanistan
#UEFA Uluslar Ligi
#B Ligi