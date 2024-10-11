A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında evinde Karadağ’ı konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlılar, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. Türkiye ile Karadağ ile 2'si resmi, 2'si de özel olmak 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Peki, Türkiye - Karadağ maçında ilk 11’de kimler var, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…