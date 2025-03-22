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İngiltere U19 0-0 Türkiye U19

İngiltere U19 0-0 Türkiye U19

16:4722/03/2025, Cumartesi
DHA
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Milliler bir önceki maçta Portekiz ile 2-2 berabere kalmıştı.
Milliler bir önceki maçta Portekiz ile 2-2 berabere kalmıştı.

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında U19 Milli Futbol Takımı deplasmanda İngiltere U19 ile golsüz berabere kaldı.

U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi.


Deeside College Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetti. Maqedonci'nin yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Klittle-Lundgren ile Gallerli hakem Ethan Goatley üstlendi.


Maçta gol sesi çıkmadı ve U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere ile golsüz berabere kaldı.


İlk maçta da Portekiz U19 ile 2-2 berabere kalan Ay-yıldızlılar, puanını 2'ye çıkardı. U19 Milli Futbol Takımı, grupta 3'üncü maçında 25 Mart Salı saat 22.00'de Galler U19 ile karşı karşıya gelecek.







#Türkiye U19
#İngiltere U19
#UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur

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