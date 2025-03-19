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Türkiye U19 2-2 Portekiz U19

Türkiye U19 2-2 Portekiz U19

16:1319/03/2025, Çarşamba
DHA
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Dört gollü maçta kazanan yok.
Dört gollü maçta kazanan yok.

U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ilk maçında Portekiz ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ilk maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.


Deeside College Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yunanistan Futbol Federasyonundan Christos Vergetis yönetti.


Dört golün atıldığı karşılaşmada kazanan çıkmazken mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Türkiye'nin gollerini 41'inci dakikada Hüseyin Ertürk ve 46'ncı dakikada Efe Korkut kaydetti. Portekiz'in golleri ise 48'inci dakikada Gil Martins ve 80'inci dakikada Neto'dan geldi.


İlk maçında Portekiz ile berabere kalan Ay-yıldızlılar UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur'u ikinci maçında 22 Mart Cumartesi günü İngiltere U19 takımı ile karşı karşıya gelecek.





#Türkiye U19 Milli Futbol Takımı
#UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri
#Portekiz U19 Milli Futbol Takımı

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