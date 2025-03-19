Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ilk maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Dört golün atıldığı karşılaşmada kazanan çıkmazken mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye'nin gollerini 41'inci dakikada Hüseyin Ertürk ve 46'ncı dakikada Efe Korkut kaydetti. Portekiz'in golleri ise 48'inci dakikada Gil Martins ve 80'inci dakikada Neto'dan geldi.