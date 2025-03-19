Kaan Ayhan'dan Macaristan maçı açıklaması: Zor ama İstanbul'da oynayacağız

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Macaristan ile oynanacak kritik maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kaan Ayhan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:





"Büyük bir moral bozukluğu oldu. Namağlup gidiyorduk aslında, Galler maçında da bakınca son kamptaki elde ettiğimiz imkanları değerlendiremedik. Üzgündük ama işimize gelen 4 aylık ara oldu. Bu milli maçları kenara bırakıp mecburen kulüpteki hedeflerimize odaklandık. Daha taze, mental anlamda daha dinlenmiş bir takım gördüm ben açıkçası. Hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da böyle düşünüyor. Zor maçlarda gülen taraf olmak istiyoruz."





"Zor ama İstanbul'da oynayacağız"





"Rakipten bağımsız, hedeflerden biri turnuvadan sonra tüm çalışmalarımız UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmak içindi. Herhangi bir rakip de olsa aynı hedefle çıkardık. Macristan, bininci maçına çıkıyormuş. Motivasyonları daha yüksek olabilir ama gülen taraf olmak istiyoruz. Zor ama İstanbul'da oynayacağız. 2 sene sonra İstanbul'da bir maç oynanacak. Bunun coşkusu ve heyecanıyla oynayacağız. Zor olacak ama umarım Macaristan için çok daha zor bir maç olur."





"Onlarla idmanda olmak güzel bir duygu"





"Büyük yeteneklerle sadece bu kampta değil son 1-2 senede gördüğümüz isimler, gördüğümüz yetenekler hakikaten beni sadece futbolcu olarak değil bir Türk olarak gururlandırıyor. Biz temelli A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Rakibimiz bizden bir adım önde, sürekli A ve B liglerindeler. Biz de böyle olmak istiyoruz. Ligdeki maçlarda bazen rakiplerin maçlarını seyrediyoruz. Göze çarpan isimler. Onlarla idmanda olmak güzel bir duygu. Bizim de bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de güzel. Çok iyi bir yoldayız. Yeteneklerimizin arkadan itelemesiyle birlikte daha başarılı bir Milli takım göreceğiz inşallah."





"Dünya Kupası'na katılmayı istiyoruz"





"Tüm hedefimiz yarınki maç, ancak uzun vadede hepimiz özellikle Dünya Kupası’nın Amerika’da olmasının turnuvaya daha da heyecan katacağını düşünüyoruz. Oraya katılmayı çok istiyoruz, inşallah biz de katılırız ve milletimizi aynı şekilde coştururuz."





Sakatlığı olup, olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Kaan Ayhan, şu ifadeleri kullandı:





“Büyük bir sorun yok. Son ayların verdiği bir yorgunluk var. Hepimiz maçlardan sonra toparlamaya çalışıyoruz. Özel bir sorun yok. Sezon sonuna kadar gerekeni yapıp, sonrasında tatile çıkmayı düşünüyorum.”





"Sallai'yi heyecanla bekliyorum"





Takım arkadaşı Sallai ile yarın rakip olacakları hatırlatılan Kaan Ayhan, sözlerini şöyle noktaladı:



