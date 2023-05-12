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Spor

İngiltere'de yılın futbolcusu Haaland

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yılın futbolcusu seçti.

14:16 . 12/05/2023 Cuma
AA
Haaland'ın güncel piyasa değeri 170 milyon euro

Haaland'ın güncel piyasa değeri 170 milyon euro

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki Haaland, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.


Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.


Chelsea forveti Sam Kerr de yılın kadın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.







#Premier Lig
#Erling Haaland
#İngiltere Futbol Yazarları Birliği
13 dakika önce
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