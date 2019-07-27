İnşallah formanın hakkını verebilirim

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Abdulkadir Parmak, 2018-2019 sezonunda oynadığı 25 maçta 6 gol atıp 3, asist yaparak önemli bir çıkışa imza atmıştı. Abdulkadir, yeni sezona da oldukça hırslı hazırlanıyor. Takım arkadaşlarından daha önce yeni sezon hazırlıklarına başlayan başarılı oyuncu, bu sezon da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Orta sahada yaşanan rekabette formayı bu sezonda giymek isteyen Parmak, adaşı Abdülkadir Ömür’den aldığı 61 numaralı forma ile mücadele edecek.

TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK

Çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Abdulkadir Parmak “Yoruluyoruz ama bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Artık yaptığımız çalışmaları sahada göstermenin zamanı geliyor” dedi. 61 numarayı ilk kez Hoffenheim ile oynan hazırlık maçında giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanışırken, “61 numarayı giymek çok güzel bir mutluluk ama bunun tarifini anlatmak gerçekten çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Eksiklerimizin farkındayız



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avusturya kampında bordo-mavili takımın durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karaman, yönetim kurulunun transfer çalışmalarında bulunduğunu dile getirerek, “Elbetteki rekabet ortamını oluşturacak bölgelerle ilgili arzu ettiğimiz transferler için yönetim kurulumuz çalışıyor. Bir de kulübümüzün kendine ait transfer ve bütçeyle alakalı gerçekleri var. Ben de bir teknik adam olarak ‘Bana şurası için mutlak rekabet ortamı oluşturacak kaliteli oyuncuya ihtiyaç var’ diyebilirim ve belki de sizin beklediğiniz şekilde bağıra bağıra ortalıkta gezebilirim. Ama biz o değiliz. Biz daha çözümcü olma noktası içerisinde yönetim kurulumuzla azami dikkat göstererek, onları da zor durumda bırakmayarak, bir ihtiyaç zorunluluk olarak transfer beklentilerimiz var” dedi. Karaman, yeni sezon öncesinde ve sezonda taraftarların gençleri desteklemesi gerektiğini belirterek, “Eksiğimiz var evet, farkındayız. Ama bu çocukların daha güvenli, daha huzurlu bir ortamda geleceğe taşıyabilmemiz adına saha içi sonucuna ve taraftarımızın bize vereceği motivasyona ve güce ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Sturridge imzaya yakın

Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge transferinde mutlu sona çok yakın. Liverpool ile olan sözleşmesi uzatılmayan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki golcünün bordo-mavili takımın 3 yıllık teklifine “Evet” dediği ve senelik 3 milyon Euro’ya yakın bir meblağa alacağı öğrenildi. Görüşmelerde aksilik çıkmazsa Sturridge’in kısa süre içinde Trabzon’a geleceği belirtildi.

Fırtına’nın rakibi Parma

Trabzonspor, kamptaki 3. hazırlık maçını bugün İtalya’nın Parma takımıyla oynayacak. Ottensheim kasabasında oynanacak mücadele TSİ 19.30’da başlayacak. Maç, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.