Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak: 10 yıllık bir sözleşme için çalışıyoruz

İstanbul'da Formula 1 heyecanı başlıyor. Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları, yarın saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Gözler Hamilton ve Verstappen'de

Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti. Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

"Uzun süreli anlaşma için umutluyuz"

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarış öncesinde Gong Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Uzun süreli bir anlaşma yapmak istediklerini belirten F1 CEO'su Domenicali, "Artık birlikte bir şeyler yapabilme zamanı. Uzun süreli bir anlaşma için umutluyuz. İnanılmaz bir hafta sonu bizi bekliyoruz. Geçtiğimiz sene burada yılın en aksiyon dolu yarışı yaşamıştık” ifadelerini kullandı.

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"10 yıllık sözleşme"

Törende konuşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise 10 yıllık bir sözleşme yapmak istediklerini ifade ederek, “Turizm Bakanımız Nuri Ersoy, Formula 1’in ülkemize kalıcı şekilde gelmesi için destek vereceklerini söyledi. Bu bizi 10 yıllık sözleşme için motive etti ve umuyorum ki yarış yönetimini de yaptığımız çalışmalarla etkileyebileceğiz" dedi.