İstanbulspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15:0614/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
İstanbulspor ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası A grubu 2. maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 18.00’de oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Burak Demirkıran yönetecek. İstanbulspor - Trabzonspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İstanbulspor ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skor, canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

