Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. Hafta maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 18.00’de başlayacak olan mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran’ın yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Özcan Sultanoğlu yapacak.