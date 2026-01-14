Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. İstanbulspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. Hafta maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 18.00’de başlayacak olan mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak.
Mücadeleyi Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran’ın yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Özcan Sultanoğlu yapacak.
İlk 11'ler
İstanbulspor:
İsa Doğan, İzzet Ali, Fatih, Demir, Özcan, Fahri Kerem, İsa Dayaklı, Vefa, Cham, Yunus, Krstovski.
Trabzonspor:
Onuralp, Ozan, Nwaiwu, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Cihan, Olaigbe, Augusto.
İstanbulspor-Trabzonspor canlı maç izle
İstanbulspor-Trabzonspor canlı maç izle
İstanbulspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı;
İstanbulspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı;
#İstanbulspor
#Trabzonspor
#Türkiye Kupası