İstanbulspor-Trabzonspor (Canlı)

Haber Merkezi
17:1314/01/2026, Çarşamba
Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. İstanbulspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. Hafta maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 18.00’de başlayacak olan mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran’ın yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

İlk 11'ler
İstanbulspor:
İsa Doğan, İzzet Ali, Fatih, Demir, Özcan, Fahri Kerem, İsa Dayaklı, Vefa, Cham, Yunus, Krstovski.
Trabzonspor:
Onuralp, Ozan, Nwaiwu, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Cihan, Olaigbe, Augusto.

İstanbulspor-Trabzonspor canlı maç izle

İstanbulspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı;


