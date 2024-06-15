Son şampiyon İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Bastoni ve 16. dakikada Barella kaydetti.
Arnavutluk'un tek golünü 1. dakikada Bajrami attı. Bajrami, maçın 23. saniyesinde fileleri havalandırarak turnuva tarihinin en erken golünü kaydetmiş oldu.
Beşiktaş forması giyen Muçi 87. dakikada Sivassporlu Manaj ise 75. dakikada oyuna dahil oldu.
B grubunda oynanan ilk hafta maçlarının ardından zirvede İspanya yer alırken ikinci sırayı İtalya aldı.
İtalya gruptaki bir sonraki maçta İspanya ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk ise Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.