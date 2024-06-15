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Spor

İtalya EURO 2024 ilk maçında Arnavutluk'u mağlup etti |ÖZET

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. İtalya geri düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Bastoni ve 16. dakikada Barella kaydetti. Arnavutluk'un tek golünü 1. dakikada Bajrami attı. İtalya - Arnavutluk maçının özetine ve B grubu puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:53 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:02 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Son şampiyon turnuvaya galibiyetle başladı.
Son şampiyon turnuvaya galibiyetle başladı.

Son şampiyon İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Bastoni ve 16. dakikada Barella kaydetti.


Arnavutluk'un tek golünü 1. dakikada Bajrami attı. Bajrami, maçın 23. saniyesinde fileleri havalandırarak turnuva tarihinin en erken golünü kaydetmiş oldu.


Beşiktaş forması giyen Muçi 87. dakikada Sivassporlu Manaj ise 75. dakikada oyuna dahil oldu.


B grubunda oynanan ilk hafta maçlarının ardından zirvede İspanya yer alırken ikinci sırayı İtalya aldı.


İtalya gruptaki bir sonraki maçta İspanya ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk ise Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.


İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇ SONUCU


İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇ ÖZETİ

İtalya - Arnavutluk maçının özetini izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU





#İtalya
#Arnavutluk
#EURO 2024
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