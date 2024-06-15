Arnavutluk'un tek golünü 1. dakikada Bajrami attı. Bajrami, maçın 23. saniyesinde fileleri havalandırarak turnuva tarihinin en erken golünü kaydetmiş oldu.

Beşiktaş forması giyen Muçi 87. dakikada Sivassporlu Manaj ise 75. dakikada oyuna dahil oldu.

İtalya gruptaki bir sonraki maçta İspanya ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk ise Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.