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İtalya Serie A'da maçlar ertelendi! İşte nedeni

İtalya Serie A'da maçlar ertelendi! İşte nedeni

11:5521/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Serie A'da bugünkü müsabakalar ertelendi.
Serie A'da bugünkü müsabakalar ertelendi.

Vatikan, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu duyurunun ardından bugün oynanacak Serie A maçları ertelendi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberin ardından, İtalya Serie A'da bugün oynanacak karşılaşmalar ertelendi.


Serie A'da bugün oynanacak maçlar şöyleydi:


  • 13:30 Torino - Udinese
  • 16:00 Cagliari - Fiorentina
  • 19:00 Genoa - Lazio
  • 21:45 Parma - Juventus


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