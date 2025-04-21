İtalya Serie A'da maçlar ertelendi! İşte nedeni

Serie A'da bugünkü müsabakalar ertelendi.
Vatikan, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu duyurunun ardından bugün oynanacak Serie A maçları ertelendi.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberin ardından, İtalya Serie A'da bugün oynanacak karşılaşmalar ertelendi.
Serie A'da bugün oynanacak maçlar şöyleydi:
Serie A'da bugün oynanacak maçlar şöyleydi:
- 13:30 Torino - Udinese
- 16:00 Cagliari - Fiorentina
- 19:00 Genoa - Lazio
- 21:45 Parma - Juventus
#İtalya Serie A
#Juventus
#Lazio