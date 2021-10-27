İtalyan basını Vedat Muriqi'in en büyük hayalini açıkladı: Fenerbahçe

İtalya'da istediğini bulamayan ve beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi'in, Lazio'dan ayrılması gündemde. 27 yaşındaki Kosovalı oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve İtalyan ekibinin de bu ayrılığa onay verebileceği iddia edilmişti.

İtalyan basınında yer alan haberlerdeyse, Vedat Muriqi'in en büyük hayalinin yeniden Fenerbahçe'ye geri dönmek olduğu ifade edildi. Golcü oyuncunun Lazio'dan ayrılarak sarı-lacivertli takıma dönmek istediği fakat bonservis sorunu nedeniyle zor bir ihtimal olduğu kaydedildi.

Devre arasında kiralanabilir

Fenerbahçe'den Lazio'ya yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Muriqi için İtalya ekibi, 15 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti almak istiyor. İtalya'da yıllık net 2.2 milyon euro kazanan Kosovalı oyuncu, devre arasında kiralık olarak yeniden Fenerbahçe forması giyebilir.

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7 Temmuz 2019 yılında 5.6 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, 36 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Kosovalı oyuncu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.

SPOR Vedat Muriqi devre arasında geri dönüyor