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Japonya 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alan ilk ülke oldu

Japonya 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alan ilk ülke oldu

16:0620/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
AA
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2026 Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.
2026 Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.

Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.

Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.


Grubunda tek beraberlikle namağlup lider olan Japonya, 19 puana ulaşarak üst üste sekizinci kez FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. 2022 Dünya Kupası'nda da başarılı bir görünüm sergileyen Asya ekibi, grubunu lider tamamlamış ve son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elenmişti.

#Bahreyn
#FIFA Dünya Kupası
#Japonya

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