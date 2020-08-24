TRANSFER

Jimmy Durmaz'ın Süper Lig'den iki talibi var

Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz için Denizlispor'un teklif yaptığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun ayrıca eski takımı Gençlerbirliği ile de görüştüğü bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı.

Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı.

Transferde kaleci Cenk Gönen ve orta saha Martin Bakalorz'a imza attıran Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a kanca attı.

Yeşil-siyahlıların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve Jimmy'den cevap beklediği ifade edildi. Sağ kanatta görev yapan tecrübeli futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken, Gençlerbirliği'nin de Jimmy Durmaz'la görüştüğü ileri sürüldü.

Jimmy'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 750 bin euro.
Jimmy'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 750 bin euro.

Jimmy Durmaz'ın kariyeri

Futbol kariyerine doğduğu yer İsveç'in Malmö takımında başlayan Jimmy, 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği'ne imza attı. Başkent temsilcisinde 1.5 sezon top oynayan futbolcu, ardından Olympiakos ve Toulouse'da forma giydi. Geçen sezon Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz kariyerinde 47 defa İsveç Milli Takımı'nda görev aldı.


Jimmy Durmaz'dan müthiş frikik golü
Diğer

Jimmy Durmaz'dan müthiş frikik golü

Olympiakos'da forma giyen ve bir dönem Gençlerbirliği'nde oynayan Jimmy Durmaz,Yunanistan Süper Ligi'nde mükemmel bir frikik golüne imza attı. Veria ve Olympikos arasındaki maçta 72. dakika da oyuna giren Jimmy Durmaz 74. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçı Olympikos 2-0 kazandı.

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