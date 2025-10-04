Yeni Şafak
Joao Pereira: Maçtan memnun değilim

18:034/10/2025, Cumartesi
Pereira, maçın ardından basın toplantısında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, takımının bugünkü oyunundan memnun olmadığını söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularıma maçtan memnun olmadığımı söyledim. Bunu skordan dolayı söylemiyorum. Çalıştıklarımızı, belli olan şeyleri sahada yapamadığımız için memnun olmadığımı ifade ettim" diye konuştu.


Maçta temponun ikinci yarı yükseldiğine işaret eden Portekizli teknik adam, "İkinci yarının başında 2. golü bulabilirdik. O zaman işler bizim için daha kolay hale gelebilirdi ama golü atamadık. Daha sonra bizim için işler daha zor hale geldi. Hoşuma gitmeyen başka bir şey şu; iki kez öne geçmiş olmamıza rağmen rakibimiz beraberliği yakaladı. Her takım gol yiyebilir ama sorun golleri yeme şeklimizdi" değerlendirmesinde bulundu.


Son dakikalara doğru maçın kontrolünü kaybettiklerini söyleyen Pereira, şunları kaydetti:


"Top bizde değilken de oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık. Rakibimizi kazanabileceklerine inandırdık. Bu, benim hoşuma gitmedi. Maçın sonuna doğru karşılaşma git-gele döndü. Bunu ne kadar istemediğimizi oyuncularıma söylüyordum. Antrenmanda buna çalışıyoruz ama çalışmamıza rağmen yapamadık. Bunu bir süreç olarak değerlendirmek gerekir. Daha iyi çalışıp bunu daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. İstikrarlı olmamız gerekiyor. Geçen hafta Galatasaray'a karşı bu kadar iyi bir maç çıkartıp, bu hafta bu şekilde oynamak doğru değil."







