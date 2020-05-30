Joao Pereira'nın sözleşmesi uzatıldı

Bordo-mavili kulüp, 36 yaşındaki futbolcu Periera'nın sözleşmesini uzattı. Tecrübeli oyuncunun bir yıl daha Trabzonspor'da kalacağı bildirildi.
Joap Pereira için düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, şu açıklamaları yaptı;
"Futbolu Trabzonspor'da bırakmak istiyor"
- "Sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz. Kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini belirtti. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık."
"Bilal ile Majid'in opsiyonlarını kullandık"
"Bilal Başacıkoğlu ve Majid'in sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon da yola devam edecekler."
"Kaptanımız ile devam etmek istiyoruz"
"Sosa'nın karar vermek zorunda olduğu birkaç konu var. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Biz kaptanımızla devam etmek istiyoruz."
Pereira: Tarih yazamaya çok yakınız
İmza töreninde sözü alan Pereira ise, "Bu sene tarih yazmaya çok yakınız. Kalan 8 final maçında başarılı olursak, yıllardır hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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