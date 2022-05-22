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Jorge Jesus Fenerbahçe'ye gelirken yanında Haris Seferovic'i de getiriyor

Teknik direktör konusunda artık sona yaklaşan ve dünyaca ünlü isim Jorge Jesus ile anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler, transferde de büyük oynamaya hazırlanıyor. Portekizli hocanın, Fenerbahçe'ye gelirken yanında eski öğrencisi Haris Seferovic'i de getirmek istediği ve sarı-lacivertli kulübün de Benfica ile masaya oturduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Jorge Jesus Fenerbahçeye gelirken yanında Haris Seferovici de getiriyor
Jorge Jesus'un önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gidecek oyuncular kadar gelecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli takımın, Benfica ile yollarını ayırmaya hazırlanan Haris Seferovic'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'ye gelirken yanında Haris Seferovic'i de getiriyor

Record'un haberine göre, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması beklenen dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli takıma gelirken yanında eski öğrencisi Haris Seferovic'i de getirecek.

Benfica 10 milyon euro istiyor

Benfica ile ayrılması kesinleşen 30 yaşındaki golcü oyuncu için, kulübünün 10 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia edildi. Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin 6-7 milyon euro civarında bir bonservisle, bu transferi bitirebileceği öğrenildi.

  • Bu sezon toplamda 15 karşılaşmada süre alan Haris Seferovic, 5 gol ve 3 asistle oynadı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Transfermarkt verilerine göre Seferovic'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Seferovic'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
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