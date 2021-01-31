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Josef de Souza'nın Beşiktaş ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Beşiktaş taraftarının beklediği imza

Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza’nın sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef de Souza performansıyla kısa süre içerisinde siyah-beyazlıların büyük beğenisini topladı.
Josef de Souza performansıyla kısa süre içerisinde siyah-beyazlıların büyük beğenisini topladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza’nın sözleşmesi uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır" başlığıyla paylaşılan videoda 31 yaşındaki futbolcu "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş’a gelmem. İkincisi Beşiktaş’la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" denildi.

  • Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Josef, 1 gol attı ve 2 asist kaydetti.

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