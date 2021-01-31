Beşiktaş taraftarının beklediği imza

Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza’nın sözleşmesi uzatıldı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır" başlığıyla paylaşılan videoda 31 yaşındaki futbolcu "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş’a gelmem. İkincisi Beşiktaş’la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" denildi.
- Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Josef, 1 gol attı ve 2 asist kaydetti.
Beşiktaş, mutluluktur.
✍️ Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır.#ArmandaSaklı pic.twitter.com/vIZqnaWgFp
Beşiktaş, mutluluktur.