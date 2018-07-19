Juventus Ronaldo'dan 1 günde servet kazandı

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında 24 saatte 500 bini aşkın forma satışı yapmıştı. İtalyan ekibinin Portekizli yıldızdan 1 günde elde ettiği geliri Avrupa basını açıkladı.

Business Insider'ın elde ettiği bilgilere göre Serie A devi, Cristiano Ronaldo formalarından 1 günde tam 60 milyon dolar kazandı.

Juventus'tan yıllık 30 milyon euro net ücret elde edecek olan Juventus böylelikle 1 günde Ronaldo'nun hemen hemen 2 yıllık ücretini çıkarmış oldu.

2009 yılında transfer olduğu Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo, eflatun-beyazlı ekipte 438 maçta 451 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.