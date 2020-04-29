Juventus'un yıldızı Dybala'nın korona testi negatife dönmüyor

Juventus'ta koronavirüs salgınına yakalanan futbolculardan Paulo Dybala ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Virüs testi pozitif çıktığı için evinde kalan ve karantina süreci devam eden Arjantinli yıldızın 1.5 ay içindeki 4. testi de pozitif çıktı.
Durumu gayet iyi olan oyuncunun testinin sürekli pozitif çıkması gündem haline gelirken Juventus kulübünden konuya dair bir açıklama yapılmadı.
- Paulo Dybala, dünya futbolunun en değerli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. İtalyan devinin 10 numaralı formasını giyen Arjantinli futbolcu, Serie A'da çıktığı 213 maçta 80 gol attı 40 da asist yapma başarısı gösterdi.
Yorum