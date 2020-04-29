SÜPER LİG

Juventus'un yıldızı Dybala'nın korona testi negatife dönmüyor

Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren İtalya'da Juventus bu durumdan etkilenen kulüplerin başında geliyor. Siyah beyazlı kulüpte ilk olarak Rugani'nin testi pozitif çıkmış sonrasında ise yıldız futbolcu Dybala da aynı hastalığa yakalanmıştı. Arjantinli futbolcuyla ilgili olarak ilginç bir gelişme yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paulo Dybala, 1.5 ay önce koronavirüse yakalanmış ve evinde karantinaya girmişti.

Paulo Dybala, 1.5 ay önce koronavirüse yakalanmış ve evinde karantinaya girmişti.

Juventus'ta koronavirüs salgınına yakalanan futbolculardan Paulo Dybala ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Virüs testi pozitif çıktığı için evinde kalan ve karantina süreci devam eden Arjantinli yıldızın 1.5 ay içindeki 4. testi de pozitif çıktı.

Durumu gayet iyi olan oyuncunun testinin sürekli pozitif çıkması gündem haline gelirken Juventus kulübünden konuya dair bir açıklama yapılmadı.

  • Paulo Dybala, dünya futbolunun en değerli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. İtalyan devinin 10 numaralı formasını giyen Arjantinli futbolcu, Serie A'da çıktığı 213 maçta 80 gol attı 40 da asist yapma başarısı gösterdi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.