Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kadıköy'de dev derbi öncesi ortalık karıştı: Oyuncular ısınmada birbirine girdi | VİDEO

Kadıköy'de dev derbi öncesi ortalık karıştı: Oyuncular ısınmada birbirine girdi | VİDEO

19:421/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaraylı futbolcuların İrfan Can Eğribayat'a tepkisi.
Galatasaraylı futbolcuların İrfan Can Eğribayat'a tepkisi.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe derbi maçında Galatasaray'ı konuk edecek.


Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesi ısınma çalışmaları için zemine gelen iki takım futbolcuları arasında gerginlik çıktı.

İrfan Can Eğribayat ile Tarık Çetin, Ederson'u uzun top çalıştırmak için rakip yarı sahaya gitti.


Galatasaraylı oyuncular tepki gösterdi ve olaylar büyüdü. Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.


İşte yaşananlar;
YouTube
Kadıköy'de dev derbi öncesi ortalık karıştı: Oyuncular ısınmada birbirine girdi | VİDEO
Spor / Futbol
01 Aralık, Pazartesi





#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık 2025 dönemi kira zammı netleşiyor: Ev ve iş yerleri kira zammı kaç olacak? TEFE-TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? İşte tarih ve beklentiler