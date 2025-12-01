Kadıköy'de dev derbi öncesi ortalık karıştı: Oyuncular ısınmada birbirine girdi | VİDEO

Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesi ısınma çalışmaları için zemine gelen iki takım futbolcuları arasında gerginlik çıktı.

İrfan Can Eğribayat ile Tarık Çetin, Ederson'u uzun top çalıştırmak için rakip yarı sahaya gitti.

Galatasaraylı oyuncular tepki gösterdi ve olaylar büyüdü. Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.