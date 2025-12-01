Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kadıköy'de dikkat çeken görüntü: Galatasaraylı futbolcular şaşkınlığını gizleyemedi

Kadıköy'de dikkat çeken görüntü: Galatasaraylı futbolcular şaşkınlığını gizleyemedi

18:551/12/2025, الإثنين
G: 1/12/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

Derbi öncesi Kadıköy’de sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, bir anda tribünlerden yükselen sarı-lacivert dumanlar arasında kaldı.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi Kadıköy’de dikkat çeken anlar yaşandı.

Maç öncesi sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcuların zemine adım atmasıyla birlikte tribünlerden sarı ve lacivert renklerde dumanlar yükseldi.

Görüş mesafesini bir anda düşüren yoğun duman, stattaki atmosferi maç başlamadan hareketlendirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, bu anlar sırasında deplasman tribünündeki taraftarlarını selamlamayı sürdürdü.

Tribünlerdeki coşku ve sahadaki duman etkisi, derbi öncesi tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık 2025 dönemi kira zammı netleşiyor: Ev ve iş yerleri kira zammı kaç olacak? TEFE-TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? İşte tarih ve beklentiler