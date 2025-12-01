Kadıköy'de dikkat çeken görüntü: Galatasaraylı futbolcular şaşkınlığını gizleyemedi

Derbi öncesi Kadıköy’de sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, bir anda tribünlerden yükselen sarı-lacivert dumanlar arasında kaldı.
Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi Kadıköy’de dikkat çeken anlar yaşandı.
Maç öncesi sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcuların zemine adım atmasıyla birlikte tribünlerden sarı ve lacivert renklerde dumanlar yükseldi.
Görüş mesafesini bir anda düşüren yoğun duman, stattaki atmosferi maç başlamadan hareketlendirdi.
Sarı-kırmızılı futbolcular, bu anlar sırasında deplasman tribünündeki taraftarlarını selamlamayı sürdürdü.
Tribünlerdeki coşku ve sahadaki duman etkisi, derbi öncesi tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.