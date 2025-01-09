Kafalar bir puan getirdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Başakşehir İle 2-2 berabere kaldı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, 2 kez geriye düştüğü maçta beraberliği zor kurtardı. Maçın ilk yarısına baskılı başlayan G.Saray bulduğu pozisyonlarda kaleci Muhammed’i geçemezken, Başakşehir ilk isabetli şutunda golü buldu. 22. dakikada Berkan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Demirbay şutunda Muhammed’e takıldı. 31’de ceza sahası yayı üzerinden şansını deneyen Berkan, Muhammed’i geçemedi. 35. dakikada Lima’nın soldan ortasında arka direkte kafa vuran Deniz Türüç, fileleri havalandırdı: 0-1.

DEĞİŞİKLİKLER YARADI

Maçın ikinci yarısında Mertens ve Yunus Akgün’ü sahaya süren G.Saray, kısa sürede karşılığını aldı. 51’de Mertens’in kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. Kenarlardan açılan ortalarda savunma zafiyeti yaşayan sarı-kırmızılılar, ilk golün bir benzerini ağlarında gördü. 53’te Figueireido’nun sağdan ortasında Piatek, kafa vuruşunda Başakşehir'i tekrar öne taşıdı. Sara ve Barış Alper’in de oyuna girmesiyle G.Saray oyunu rakip sahaya yıkarken, 74’te Mertens’in ortasında Abdülkerim, skoru 2-2'ye getirdi. Başakşehir'de 75. dakikada oyuna giren Onur, 86'da atılırken, sarı-kırmızılı takımın Sara'nın düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı 90+7'de Batshuayi kaçırdı. İki takım hafta sonu bu kez Süper Lig'de karşılaşacak.

Kazanarak bitirmek isterdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. Rakibimize yediğimiz gole kadar kalemize getirmemiştik. İkinci yarı değişikliklerle birlikte biraz daha önde başladık. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ofansif anlamda üretkendik. Eksiğimiz yok. Hafta sonu tam kadro çıkacağız. Zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi. Eren Elmalı iddiası sorusuna yanıt veren Buruk; "Doğru karar vermemiz gerekiyor. Doğru oyuncular üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bunun bir nedeni de Türkiye'deki yabancı sınırı. Listemizde olan görüştüğümüz isimler var" diye konuştu.

Skriniar karar aşamasında

Ara transferde savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir PSG’nin Slovak stoperi Milan Skriniar’la ilgileniyordu. Fransız ekibiyle anlaşma zemini yakalayan sarı-kırmızılı takım, Skriniar’ı ikna etmek için temaslarını sürdürüyordu. Fransız basınında çıkan haberlere göre; Slovak oyuncu, son kararını hafta sonuna kadar verecek. Skiriniar ile Tottenham, Napoli ve Aston Villa’nın da ilgilendiği iddia edildi.

İlkay için yaz planı

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan İlkay Gündoğan, gündem olmaya devam ediyor. ESPN'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 34 yaşındaki futbolcu için sezon sonu planları yapıyor. Galatasaray'ın İlkay'ı ara transferde alacağına inanmadığı ve hamle şansını yaz transfer döneminde kullanmak istediği iddia edildi. Suudi Arabistan'dan da transfer teklifi alan İlkay’ın en az bir dönem daha Avrupa’da forma giymek istediği kaydedildi.







