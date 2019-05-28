SÜPER LİG

Kagawa Premier Lig yolunda

Everton, Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Borussia Dortmund’a geri dönen Shinji Kagawa’yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi IHA
Kagawa, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta (548 dakika) 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Kagawa, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta (548 dakika) 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Fotoğraf: IHA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş’tan ayrılan Shinji Kagawa’yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Beşiktaş’tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız Shinji Kagawa, Borussia Dortmund’a dönmüştü.

Alman ekibiyle 1 yıllık daha kontratı olan Kagawa için Everton önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Premier Lig’e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United’ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.

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