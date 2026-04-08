Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu.

Fenerbahçe'nin iki yıldızı N'Golo Kante ile Levent Mercan, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Fenerium mağazasında gerçekleştirilen imza gününe, taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Oyunculardan imza alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için saatler öncesinde stadın önüne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Kante ve Levent, bir araya geldikleri taraftarların formalarını imzalarken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.