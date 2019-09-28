Kar açıklayan duruma geldik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda anlaşılmayan konulara açıklık getirmek istediğini belirten Ağaoğlu, “Geldiğimizde 900 milyon TL borcu, UEFA’da 30’un üzerinde oyuncu alacakları ile alakalı dosyası olan bir kulüp vardı. 900 milyon TL civarındaki borcu sürdürülebilir bir yapı içerisine oturtan, transfer yasakları ve men cezasına sebep olabilecek cezaları temizlemiş, UEFA’dan yasak alan bir kulübü, o yasağın eşiğinden döndürdüğümüz bir durum var” diye konuştu.

ELDEN PARA ALMA DEVRİ BİTTİ

Ödemelerdeki aksamaları ortadan kaldırdıklarını belirten Ağaoğlu, “Finansal olarak adım atması mümkün dahi olmayan Trabzonspor’dan sürdürülebilir ve ileriye doğru borçlarını yapılandırmış, oyunculara olan ödemesini en geç 6-7 gün geciktiren, idari personeline borcu olmayan bir duruma geldik. Bir oyuncumuza elden 650 bin Euro ödediğimiz yazıldı. Trabzonspor’da artık elden ödeme, elden para alma devri kapanmıştır. Ağustos ayında yaptığımız sponsorluklar, kombine ve reklam gelirleri ve oyuncu satışıyla birlikte Trabzonspor bu sene tarihinde ilk defa gelirini 330 milyon lira rakamına yaklaşmıştır. Trabzonspor A.Ş. ilk defa 106 milyon lira gelir açıklamıştır. Trabzonspor’un hiçbir şekilde zirve yarışı arkasında kalmayacağını, sürdürülebilir bir başarı için de 3-4 seneye ihtiyaç olduğunu belirtmiştik” ifadelerini kullandı.

ZOR ŞARTLARDAN BURAYA GELDİK

Kar açıklayan bir kulüp haline geldiklerini ifade eden Ağaoğlu, “Sürdürülebilir bir yapıyı bugün itibarıyla oluşturduk. Bugün itibarıyla kar açıklayan bir kulüp haline geldik. Geçen yıl bütün zamanımızı oyuncu ödemeleri, haciz kaldırma işleriyle geçirdik. 70 milyon liraya yakın menajer komisyonu ödemek zorunda kaldık. Bugün eleştirilen Trabzonspor’un 16-17 ay içerisinde o noktadan bu noktaya geldik. Eleştiriler yapılacaksa da bunun şekil değiştirmesi gerekiyor. Trabzonspor’un elde edebileceği gelirlerin yüzde 70’i borç ödemeye, yüzde 30’u kulüp harcamalarına gidiyor. Borç azalınca da kulüp harcamaları için ayrılan yüzde de artacaktır” şeklinde konuştu.

Fırtına üç gençle sözleşme yeniledi

Trabzonspor, genç futbolcuları Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun’un sözleşmelerini uzattı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki savunmacısı Hüseyin Türkmen’in 31 Mayıs 2022’de sona eren sözleşmesini bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sezon daha, 18 yaşındaki kalecisi Arda Akbulut’un sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl daha ve 20 yaşındaki savunmacısı Abdurrahim Dursun’un 31 Mayıs 2021’de bitecek sözleşmesini bir yılı opsiyonlu 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.