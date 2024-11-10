Karadeniz derbisi Rize'nin

Bir tarafta ateş çemberinden çıkmaya çalışan Çaykur Rizespor, diğer yanda en azından klasmanda yer edinerek Avrupa’ya gitme iddiasında bulunmak isteyen Trabzonspor... Karşılaşmaya üçlü savunmayla başlayan konuk ekip karşısında set savunması ile rakibini karşılayıp, hızlı ataklarla sonuç üretmeye çalışan Rizespor, savunma güvenliğini ön planda tuttu. Nwakaeme’nin sakatlığında Duraguş ve Orsic’in yerine Enis Destan’la başlayan Trabzonspor, oyun kurgusunda değişiklik yapmazken 15. dakikada gole yaklaşan Visca’nın 23'deki vuruşu ile öne geçti. Gol sonrası Trabzonspor, pas bağlantılarında sıkıntı yaşayıp savunmada da alan ve adam paylaşımında hatalar yapınca ilk yarının uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor Hadziahmetovic ile skoru 1-1 yaptı.





SAVUNMADA BÜYÜK HATALAR

İkinci yarıda her iki takım da aynı oyun anlayışı ile mücadele ederken ikinci bölgede sadece pas oyununu düşünerek temassız oyundan bağımsız bir görüntü sergiledi. Ön alan baskısı yapmayarak gol beklentisini sadece rakibini karşılayıp, kazandığı toplarda hızlı çıkışlara bağlayan Trabzonspor, oyun temposunu artıramadığı gibi pas bağlantılarında da doğru tercihler yapamayınca kaybettiği toplarda Çaykur Rizespor’un çabuk ataklarında çaresiz kaldı. Duraguş ile Cihan’ın oyuna girmesi ile önde biraz daha hareketli görünen Trabzonspor, 72. dakikada savunmada yine adam paylaşımında yaptığı hatada 2-1 geriye düştü. 81'de ise Draguş, kornere çıkan topu kale içine çevirince araya giren Olawoyin, Rize'nin 3. golünü kaydetti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.





Edin Visca 'dalya' yaptı

Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Çaykur Rizespor'a attığı golle bu sezon 3. sayısına ulaşırken, ayrıca 'dalya' sevinci yaşadı. Türkiye'de Başakşehir ve Trabzonspor formaları ile toplam çıktığı 385 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandıran Visca, dün 386. kez sahaya çıkarken, 23. dakikada çok şık bir gole imza atarak Süper Lig'deki 100. golüne ulaştı. Bosna Hersekli yıldız, Süper Lig'de 100'ler kulübüne giren 5. yabancı futbolcu oldu. Daha önce Alex (136), Boliç (127), Nobre (109) ve Kona (100) bunu başarmıştı.





Bardhi ve Orsic yine kadro dışı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında 21 kişilik maç kadrosunda yer almayan Dragus’u, Rizespor karşısında yedek soyundurdu. Romen futbolcu, 59. dakikada Enis Destan'ın yerine oyuna girdi. Derbide kadroya giremeyen diğer oyuncular Bardhi ve Orsic ise Rize’de de kadro dışı kaldı. Öte yandan Didi Stadı’ndaki mücadele dolu tribünler önünde oynanırken, bordo-mavili taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.





Doğan, dernek buluşmasında

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin delege buluşmasına katıldı. Şenol Güneş'in insanlığına, adamlığına, kalbine kefi olduklarını dile getiren Doğan "Hocamıza güvenimiz tam. Trabzonspor'u bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak ki zirve yarışının içine sokacaktır, bizim temennilerimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.











